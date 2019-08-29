Açıkgöz, "30 Ağustos'ta Esaret Anlayışı Mağlup Edilmiştir"

Milli birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya barışı yayan, bulundukları coğrafyalara huzur, refah, bereket, adalet götüren aziz milletimiz eşsiz bir medeniyetin örneğini sergilemiştir.

Türk milleti, göğsündeki iman ve cesaretle her türlü emperyalist saldırılara boyun eğmeyerek topyekûn mücadele etmekten bir an olsun geri durmamış; 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde de al yıldızlı şanlı bayrağımızın gök kubbede dalgalanması, ezan-ı şeriflerin minarelerden okunması için malını, canını tankların önünde siper etmiş, vatan hainlerine fırsat vermemiş, canından çok sevdiği evlatlarını kutsiyeti uğrunda feda etmiştir.

Aziz milletimiz ve kudretli devletimiz bugün de terör örgütüne, terörü destekleyen içerideki ve dışarıdaki şer odaklarına, paralel örgüt yapılanmasına ve kirli planlar kuran ittifaklara karşı; milli birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olarak kararlı, istikrarlı, imanlı bir şekilde devletimizin kudret eliyle gerekli mücadeleyi vermektedir.

18 yıldır milletimizin refahı, huzuru, güçlü yarınları için milletimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, aynı kararlılık ve bilinçle kutlu yürüyüşüne; “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” şuuruyla bir ve beraber olan aziz milletimizle, dün olduğu gibi gelecekte de vatanına, istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya ilelebet devam edecektir. Yeni zaferler de çok yakındır. Bizim medeniyetimiz; inşa ve ihya medeniyetidir. Toprağı şehadetle ve emekle yoğrulan kutsal vatanımızı ve yüce değerlerimizi yükseltme çabamız dünkünden daha fazla kararlılıkla, azimle devam ediyor. Gerek sınırlarımız boyunca gerekse de yakın coğrafyamızdan başlayarak, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını sonuna kadar kullanan güçlü Türkiye, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır.

Zafer Haftası vesilesiyle de Sultan Alparslan’ın ve şanlı ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının, güvenlik güçlerimizin, yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu zafer için İstiklal Savaşı'nda kahramanca mücadele eden ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi şükranla minnetle yâd ediyor; şanlı ordumuzu ve aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı