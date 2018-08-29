Açıkgöz, "30 Ağustos, Kahraman Milletimizin Muzafferiyetidir"

26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açan kahraman ecdadımız, 1922’de Büyük Taarruz gibi zaferlerle de aziz nesillerimiz Anadolu'yu yurt edinerek bizlere bu vatanı miras bırakmıştır. 30 Ağustos’ta, milletimiz üzerindeki esaret anlayışı yine kahraman milletimizin tek vücut olmasıyla mağlup edilmiştir. 30 Ağustos, kahraman milletimizin muzafferiyetidir.

Milli birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya barışı yayan, bulundukları coğrafyalara huzur, refah, bereket, adalet götüren aziz milletimiz eşsiz bir medeniyetin örneğini sergilemiştir.

Türk milleti, göğsündeki iman ve cesaretle her türlü emperyalist saldırılara boyun eğmeyerek topyekûn mücadele etmekten bir an olsun geri durmamış; 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde de al yıldızlı bayrağımızın gök kubbede dalgalanması, ezan-ı şeriflerin minarelerden okunması için malını, canını tankların önünde siper etmiş, canından çok sevdiği evlatlarını feda etmiştir.

Aziz milletimiz ve kudretli devletimiz bugün de terör örgütüne, terörü destekleyen şer odaklarına, paralel örgüt yapılanmasına ve kirli planlar kuran ittifaklara karşı; milli birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olarak kararlı, istikrarlı, imanlı bir şekilde devletimizin kudret eliyle gerekli mücadeleyi vermektedir.

16 yıldır milletimizin refahı, huzuru, güçlü yarınları için milletimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, aynı kararlılık ve bilinçle kutlu yürüyüşüne; “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” şuuruyla bir ve beraber olan aziz milletimizle, gelecekte de vatanına, istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya ilelebet devam edecektir. Yeni zaferler için de çalışmaya devam ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının, güvenlik güçlerimizin, yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu zafer için İstiklal Savaşı'nda kahramanca mücadele eden ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi şükranla minnetle yâd ediyor; şanlı ordumuzu ve aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi