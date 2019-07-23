Açıkgöz, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun"

Eşsiz güzelliklerin diyarı Kapadokya’mızı, Nevşehir’imizi dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve basın mensuplarımıza, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Her türlü şartta büyük bir irade ve fedakârlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum.

Basın yayın kuruluşlarında meslek ve vatan aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.



Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi