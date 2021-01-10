Açıkgöz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Dünya salgınla boğuşurken görevlerini her şartta ve her yerde yerine getiren, zaman ve mekân mefhumu gözetmeden çalışan; vatandaşlarımızı doğru ve etkili bir şekilde bilgilendiren, salgınla kararlı mücadelemizde can-ı gönülden destek veren başta Nevşehir’imiz yerel basın mensuplarına, ulusal basın temsilcilerimize ve tüm basın mensuplarımıza milletimiz adına ayrı ayrı minnettarım.

Sevdamız Nevşehir’imizin huzurunun ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya tanıtılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, rehberlik eden, turizm, tarım, sanayi, spor alanlarında kendini her geçen gün geliştiren Nevşehir’imizin adeta vitrini olan siz güzide basınına ve basın mensuplarına şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın haber alma hakkını her an sağladığınız için sizleri kutluyorum ve sizlere teşekkürleri bir borç biliyorum. “Hedef 2023 Güçlü Türkiye” vizyonuyla geleceğe güvenle yürüyen Türkiye’miz için yazılı/görsel/sanal basının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu anlamda sizler Türkiye’nin bu başarılarını dünyaya anlatmada millî sorumlulukla, azimle çalışıyorsunuz.

Fedakârlık mesleğini en iyi şekilde icra eden, demokrasi, ahlak ve toplumsal sorumluluk bilincini kendine ilke edinen gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyor; il merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum; görevleri başında vefat eden gazetecilerimize ve basın mensuplarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi