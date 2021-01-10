Açıkgöz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divan Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
Dünya salgınla boğuşurken görevlerini her şartta ve her yerde yerine getiren, zaman ve mekân mefhumu gözetmeden çalışan; vatandaşlarımızı doğru ve etkili bir şekilde bilgilendiren, salgınla kararlı mücadelemizde can-ı gönülden destek veren başta Nevşehir’imiz yerel basın mensuplarına, ulusal basın temsilcilerimize ve tüm basın mensuplarımıza milletimiz adına ayrı ayrı minnettarım.
Sevdamız Nevşehir’imizin huzurunun ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya tanıtılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, rehberlik eden, turizm, tarım, sanayi, spor alanlarında kendini her geçen gün geliştiren Nevşehir’imizin adeta vitrini olan siz güzide basınına ve basın mensuplarına şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın haber alma hakkını her an sağladığınız için sizleri kutluyorum ve sizlere teşekkürleri bir borç biliyorum. “Hedef 2023 Güçlü Türkiye” vizyonuyla geleceğe güvenle yürüyen Türkiye’miz için yazılı/görsel/sanal basının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu anlamda sizler Türkiye’nin bu başarılarını dünyaya anlatmada millî sorumlulukla, azimle çalışıyorsunuz.
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi