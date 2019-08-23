Açık görüş 27 Ağustos’ta başlıyor

NEVŞEHİR(MHA) 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan açık görüşlerin takvimi şu şekilde:

27 Ağustos 2019 Salı Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar

SABAH

D-3, D-5, D-7,M-7,M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, Sol Kat - 3,4 (ADLİ)

ÖĞLEDEN SONRA

D-4, D-6, D-8, M-1, M-3, M-4, M-5, M-6, Sağ Kat - 3,4 ( ADLİ )

28 Ağustos 2019 Çarşamba Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar

SABAH

Kadın-2, Kadın-3, A-1, E-1, E-5, E-8, E-9 ( ADLİ )

ÖĞLEDEN SONRA

B-2, C-2, C-4, C-6, C-16, C-302, E-3, E-6 ( ADLİ )

29 Ağustos 2019 Perşembe Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar

SABAH

B-1, B-3, B-5,B-7, B-9,B-10, E-7 (ADLİ )

ÖĞLEDEN SONRA

C-8, C-10, C-12, C-14, D-1, D-2, E-4, M-2

30 Ağustos 2019 Cuma Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar

SABAH

B-4, B-6, B-8, BAYAN 1, C-3, C-5, C-11, C-15

Sağ Kat 3-4, Sol Kat 3-4 (TERÖR)

ÖĞLEDEN SONRA

C-1, C-7, C-9, C-13 (TERÖR)

Ziyaret günü ve saati dışında kesinlikle ziyaret yaptırılmayacak. Ziyaretler 5 kişi ile sınırlı. Kimliksiz olarak gelenler ziyarete alınmayacak.

Görüş Saatleri Sabah : 09:00- 11:00 – Öğleden Sonra: 13:00-15:00.