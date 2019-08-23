Açık görüş 27 Ağustos’ta başlıyor

NEVŞEHİR(MHA) 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan açık görüşlerin takvimi şu şekilde:
27 Ağustos 2019 Salı Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar
SABAH
D-3, D-5, D-7,M-7,M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, Sol Kat - 3,4 (ADLİ)
ÖĞLEDEN SONRA
D-4, D-6, D-8, M-1, M-3, M-4, M-5, M-6, Sağ Kat - 3,4 ( ADLİ )
28 Ağustos 2019 Çarşamba Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar
SABAH
Kadın-2, Kadın-3, A-1, E-1, E-5, E-8, E-9 ( ADLİ )
ÖĞLEDEN SONRA
B-2, C-2, C-4, C-6, C-16, C-302, E-3, E-6 ( ADLİ )
SABAH
B-1, B-3, B-5,B-7, B-9,B-10, E-7 (ADLİ )
ÖĞLEDEN SONRA
C-8, C-10, C-12, C-14, D-1, D-2, E-4, M-2
30 Ağustos 2019 Cuma Günü Açık Görüşü Yapacak Koğuşlar
SABAH
B-4, B-6, B-8, BAYAN 1, C-3, C-5, C-11, C-15
Sağ Kat 3-4, Sol Kat 3-4 (TERÖR)
ÖĞLEDEN SONRA
C-1, C-7, C-9, C-13 (TERÖR)
Ziyaret günü ve saati dışında kesinlikle ziyaret yaptırılmayacak. Ziyaretler 5 kişi ile sınırlı. Kimliksiz olarak gelenler ziyarete alınmayacak.
Görüş Saatleri Sabah : 09:00- 11:00 – Öğleden Sonra: 13:00-15:00.