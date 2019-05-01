Acıgöllü judocu Türkiye şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Federasyonu 2019 faaliyet programın da yer alan İşitme Engelliler Türkiye Judo şampiyonasında Acıgöl Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammed Ali Doğan Türkiye şampiyonu oldu.

Mersin’de düzenlenen işitme engelliler Türkiye Judo şampiyonasına katılan Acıgöl Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammed Ali Doğan 81 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Acıgöl Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kadir Karaman yaptığı açıklamada, “İşitme engelliler de Acıgöl Gençlik ve Spor Kulübü olarak ilk defa katılmamıza rağmen 1 şampiyon çıkarmamız takdire şayandır. Acıgölümüze hayırlı olsun. Önemli olan bundan sonra uluslararası maçlarda Acıgöl’ü, Nevşehir’i ve Türkiye’yi en iyi şekil de temsil ederek dereceler yapmasıdır. Kendisine Milli takım da başarılar dilerim” dedi.