Acıgöl’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde S.Y.’nin evinde yapılan aramada 11 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet alüminyum folyı ve 4 adet uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.