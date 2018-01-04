Acıgöl’de öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtıldı

Ağıllı İlkokulu ve Kurugöl 70. Yıl İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Ömer Tuğrul KUNDAKÇI, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtarak “Çocukların okula devam etmesini sağlamak için çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bugünde Kaymakamlığımız birimlerinden Acıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın çocuklar için aldığı kışlık ayakkabıları öğrencilere teslim ettik. Acıgöl’de eğitim gören öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. " diye konuştu.

Ayakkabı dağıtım törenine, Acıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur DEĞERLİER, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur ÇATKILI da katıldı.