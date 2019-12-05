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Acıgöl’de kar yağışı etkili oluyor
Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde Dün Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor.
Nevşehir 05.12.2019, 10:43 05.12.2019, 10:51
Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 10 cm’e kadar ulaşırken ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 cm’e ulaştı. Acıgöl Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ederken gün boyu etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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