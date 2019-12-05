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Acıgöl’de kar yağışı etkili oluyor

Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde Dün Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor.

Nevşehir 05.12.2019, 10:43 05.12.2019, 10:51
Acıgöl’de kar yağışı etkili oluyor
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 10 cm’e kadar ulaşırken ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 cm’e ulaştı. Acıgöl Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ederken gün boyu etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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hafif kar yağışlı
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