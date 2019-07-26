Acıgöl’de camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Acıgöl ilçesinde 2. geleneksel ‘Kur’an İle Huzur, Spor İle Sıhhat Bul’ projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Acıgöl İlçe Müftülüğü öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kur’an ile Huzur, Spor ile Sıhhat Bul’ projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne ait çim saha da tek maçlı eleme usulüne göre düzenlenen turnuva Çarşı Cami ve Çayırlık Cami final maçı ile sona erdi. Oynanan final karşılaşmasında Çayırlık Cami takımını 4-1 mağlup eden Çarşı Cami şampiyon olurken dereceye giren takımların hediyelerini Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve İlçe Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hasan Arslan verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 10:45