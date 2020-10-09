Acıgöl’de 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan bir yıldır aranan 29 yaşındaki R.K. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.