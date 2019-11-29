Son Dakika

Acıgöl’de 24 araç sürücüne ceza yazıldı

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

Nevşehir 29.11.2019, 09:38 29.11.2019, 09:50
Acıgöl’de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
banner230

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan denetimlerde 428 şahsın GBT kontrolü yapılırken 428 de araç kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 24 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:35
İkindi 15:06
Akşam 17:28
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@