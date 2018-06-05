Acıgöl’de 2 bin 500 kişiye iftar verildi

Acıgöl Belediyesi tarafından Kapalı Pazar yerinde 2 bin 500 kişinin katılımıyla ilçe halkına iftar yemeği verildi.

Acıgöl Belediyesi tarafından Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğine Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı,Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Nevşehir AK Parti Milletvekili Adayı Yücel Menekşe , Acıgöl AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Gül,Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik,Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman,Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe iftar sonrası yaptığı konuşmada, Acıgöl ilçesinin yeni bir rekora daha hazırlandığını görmekten son derece mutluyum dedi. Menekşe, “ Bugün burada sizlerle bir arada Ramazan ayının faziletini birlikte yaşamaktan son derece mutluyum. Hepinizin bildiği üzere 24 Haziran seçimlerine artık 20 günden daha az bir zaman kaldı. Ancak görüyorum ki Acıgöl halkı geçmiş seçimlerde kırmış olduğu rekora bir yenisini daha eklemek için sabırsızlanıyor. Acıgöl her zaman AK Parti’nin yanında oldu. AK Parti bir vefa bir partisidir. Bizler inanıyoruz ki AK Parti yeniden Acıgöl ilçemizde Türkiye rekoru kırmaya hazırlanıyor. Bizlere olan güveninizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin destekleriyle de geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de AK Parti 3 milletvekilliğini de kazanacaktır” diye konuştu.

Acıgöl Müftüsü Tahsin Mutlu’nun duasıyla başlanan iftar programı Hacivat ve Karagöz ,semazen gösterisi ve TRT sanatçısı Mehmet Dikerin konseriyle son buldu.