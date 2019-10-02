Acıgöl ve Gülşehir Belediye Başkanlarından Nevşehir Belediyespor’a Destek

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın beraberinde Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir ile birlikte, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir Belediyespor’un bu sezonki hedefleri ve kulübün önümüzdeki sezonlarda üst liglerde yer alabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanlarına bilgi veren Kulüp Başkanı Özaltın, 2. Lig yolundaki Nevşehir Belediyespor’a sağladıkları katkılar için belediye başkanlarına teşekkür etti.