Acıgöl ve Gülşehir Belediye başkanları, Nevşehir Belediyespor’a destek verdi

TFF. 3. Lig’deki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor’a destek sağlayan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’yi ziyaret eden kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, belediye başkanlarına kulübün formasını hediye etti.
Her iki belediye başkanına da üzerlerin de isimlerinin yazılı olduğu kırmızı-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını hediye eden Özaltın, “Nevşehir Belediyespor’umuzu kuruluşunun 50. yılında 2. Lige taşımak için çıktığımız bu yolda her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda her iki belediye başkanımız da bizlere her zaman desteklerini göstererek güç verdiler. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum. “ dedi.