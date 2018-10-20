Acıgöl OSB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Nevşehir AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli ve Acıgöl Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Çiçek katıldı.

Toplantıda; Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi’nin durumu ve yatırımcılara yönelik yer tahsisleri, yatırımcı iş adamlarının istek ve talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ele alınarak gündemdeki diğer konuların görüşülerek, çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.