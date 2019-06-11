Acıgöl OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Toplantıda Vali İlhami Aktaş, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş toplantıda, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Çiçek’ten sanayi bölgesinin mevcut durumu hakkında bilgi alarak, gündemdeki diğer maddeler görüşüldü ve fikir alış verişinde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Çiçek, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öbekli ile üyeler; Metin Vural, Mehmet Fatih Tekeç, Alpaslan Kaygısız, M. Enis Azaklı, Habil Uluer, Yüksel Babaoğlu, Bülent Yücel, Ahmet Daldiken ve Ahmet Ergün katıldı.