Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Okuma Yazma Kurslarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Acıgöl Halk Eğitimi Merkezince 4 Temmuz İlkokulu ve M. Zeki Hanoğlu İlkokullarında açılan okuma yazma kurslarımızı İlçe Kaymakamımız Ömer Tuğrul KUNDAKÇI, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Uğur ÇATKILI, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Caner ERTAŞ ziyaret etti.



Ziyaretler sırasında okul müdürlerimiz Halit Cenk YÜKSEL ve Sami ÖZGÜMÜŞ ile Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat ÇAKAR da eşlik etti. Kaymakamımız Ömer Tuğrul KUNDAKÇI, kursiyerler ile okumanın önemi ve okumanın yaşının olmadığını konularında sohbet etti. Kursiyerlerimize kursa katılımından olayı teşekkür etti. Başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

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