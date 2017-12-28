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Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın Yeni Yıl Mesajı

Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın Yeni Yıl Mesajı

28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın Yeni Yıl Mesajı
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Acısı, tatlısı, sevinci, hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken, ülkemiz ve ilçemiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2018 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyorum.

Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Acıgöl’ün gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak ana hedefimiz olacaktır.

Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin hızlı, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulabilmesi için Kaymakamlığımız ve tüm kuruluşlarımızca sürdürülen gayret ve çalışmalar, 2018 yılında da birlik, beraberlik, dayanışma ve ahenkle sürdürülecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bütün Acıgöl’lü hemşerilerimin, yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ömer Tuğrul KUNDAKÇI
Acıgöl Kaymakamı

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