Acıgöl'de "Yetim Gülerse Dünya Güler" Pikniği

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından, “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında gerçekleştirilen pikniğe Acıgöl merkezinde bulunan çok sayıda yetim çocuk katılarak, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Yetim ve öksüz çocuklar için bir etkinlik düzenlediklerini belirten Acıgöl Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu, “Programımızın amacı Acıgöl’deki öksüz ve yetim çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek. Programımızda Palyaço, çeşitli oyunlar, yarışmalar gibi etkinlikler yapıldı.

Böylelikle çocuklarımızın eğlenmesine vesile olduk” dedi.

Tatlarin Barajı Mesire alanında düzenlenen programa; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Acıgöl Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, çok sayıda yetim çocuklar katıldı.

Vali Aktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda düzenlenen yarışmalar sonrası öksüz ve yetim çocuklara Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu tarafından, Tablet, Bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.