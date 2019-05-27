Acıgöl de projeler hayat buluyor

ihalesi tamamlanan Karacaören kooperatifi gübre yönetimi projesi makineleri teslim edilerek proje faaliyete geçirilirken Topaç kooperatifi Sarımsak soyma ve paketleme tesisi projesinin de ihalesi sonuçlanarak Aday Group firması ile sözleşme imzalanarak yolun sonuna gelinmiş ve makinelerin teslimatı beklenmektedir.
15 06 2019 tarihinde son bulacak olan KOP Mali destek çağrısına Acıgöl İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü olarak yeni projeler ile başvurarak üretime destek olmaya devam edeceğiz diyerek çiftçilerimizin de proje anlamında fikirlerini almak istediklerini beyan etti