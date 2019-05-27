Acıgöl de projeler hayat buluyor

ihalesi tamamlanan Karacaören kooperatifi gübre yönetimi projesi makineleri teslim edilerek proje faaliyete geçirilirken Topaç kooperatifi Sarımsak soyma ve paketleme tesisi projesinin de ihalesi sonuçlanarak Aday Group firması ile sözleşme imzalanarak yolun sonuna gelinmiş ve makinelerin teslimatı beklenmektedir.

İlçe Müdürü DÜZGÜN KOP bölge kalkınma idaresi başkanlığı tarafından desteklenen bu projelerimiz ile bölgemizde kırsal alanda kalkınma reformu gerçekleşeceğine inanıyoruz kooperatiflerimizi KOP ile güçlendirerek çiftçimizin emeğinin değer bulmasını sağlayıp bölgede kalkınmanın hızlanmasını artıracağız.Çiftçimiz kooperatifine sahip çıkarak birlikte güçlü olmayı ve katma değeri olan nitelikli üretim yapıp doğrudan pazara sunarak birlikte büyüyecektir. Yunus Emre nin dediği gibi " bölüşürsek tok oluruz bölünürsek yok oluruz" düsturunu unutmadan üreterek çalışmalıyız

15 06 2019 tarihinde son bulacak olan KOP Mali destek çağrısına Acıgöl İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü olarak yeni projeler ile başvurarak üretime destek olmaya devam edeceğiz diyerek çiftçilerimizin de proje anlamında fikirlerini almak istediklerini beyan etti