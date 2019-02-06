Acıgöl'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği Düzenlendi

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla, Ülke genelinde eş zamanlı Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Sayın Kaymakamımız İsmail ERDOĞAN, İlçe Emniyet Amiri, Belediye Başkanı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın Müdürleri ve Personeli, Öğrenciler ve Öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımızın katılımıyla Saat 12.00-13.30 arasında İlçemizde bulunan yaya geçitlerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakamımız Sayın İsmail ERDOĞAN yapmış olduğu konuşmasında ; Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu,bu etkinliğin amacının, insan sağlığı ve hayatın önceliği bilincini oluşturmak olduğunu,öğrencilere bu konu ile ilgili eğitimler verildiğini ve vatandaşlara el broşürleri dağıtıldığını ve İlçemizdeki billboardlara afişlerin asılarak vatandaşlarda farkındalığın oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat ADIYAMAN’ın da katılımı ile Tatlarin Kasabasında eş zamanlı olarak okul önünde öğrenciler ile birlikte etkinlik gerçekleştirildi.