Acıgöl'de Kış Mevsimi Tedbirleri ve Karla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kış şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, tipi, kar yağışı, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin azalması sonucu kazalara meydan verilmemesi amacıyla konunun paydaşları olan kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirmek ve koordinasyonu gerektiren hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere İlçe Kaymakamı İsmail ERDOĞAN başkanlığında; Belediye Başkanı, Jandarma komutanı, Emniyet Amir Vekili, Entegre Hastanesi Başhekimi, Milli Eğitim Müdürü, Şoförler Odası Başkanı, Medaş Yetkilisi ve Özel İdare Müdür Vekili katılımıyla;Kış mevsimi tedbirlerinin ve karla mücadele konusunun görüşüldüğü toplantı yapıldı.