Acıgöl'de İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında ilçemiz ortaokul ve lise öğrencileri arasında ‘’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’’ yapıldı.

Yapılan yarışmaya Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul KUNDAKÇI, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Uğur ÇATKILI, Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat ÇAKAR, Şube Müdürümüz Erdal KAYA, okul müdürleri ve öğrencilerimiz katıldı.

Acıgöl Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla başlayan programda Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul KUNDAKÇI’ da Mehmet Akif ERSOY’un önemini anlattığı konuşmasında öğrencilere bol bol Akif’in şiirlerini okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nı okumasıyla devam eden program jüri üyelerinin dereceye giren öğrencileri belirlemesiyle son buldu.Ortaokul öğrencileri arasında Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude YİĞİT birinci, Acıgöl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rabia ÖZHAN ikinci ve Topaç Ortaokulu öğrencisi Gülbeyaz ERTAŞ üçüncü olmuştur.

Liseler arasında ise Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Hidayet FİDAN birinci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Merve BOZKIL ikinci ve Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine GÜVEN üçüncü olmuştur.

Dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri 18 Mart Programı kapsamında 19 Mart Pazartesi günü verilecektir. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.