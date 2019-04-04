Acıgöl Çiftçisine Bir Müjde Daha

İlçe müdürü Taner DÜZGÜN hali hazırda ahır gubresi çiftçimiz tarafından kullanılmakta olduğunu lakin bu şekilde bekletilerek kompoze edilmeyen gübrenin toprağa hastalık getirme, yabancı ot bulaştırma ve karbon azot miktarındaki fazlalık gibi zararlari bulunmaktadır, biz bu gübreyi işleyerek bu zararli etkilerinden kurtararak toprağa fayda sağlayacak bir hale getireceğiz Kompost gübre de yabancı ot oluşmaz koku olmaz hastalık etmeni içermez ve karbon azot miktari istenen seviyeye getirilerek toprağın su tutma kapasitesini artıran strüktürünü olumlu yönde etkileyerek havalanmasini sağlayan bir hale getireceğiz ve çiftçimizin kimyasal gübre masrafını azaltarak masraftan kurtaracağız hemde ülkemizde doğal gübre kullanımını artırarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız, çalışmaya üretmeye devam ederek çiftçimizin ve bölgemizin kazanması için çalışmaya devam edeceğiz diyerek proje hakkında bilgilendirme yaptı

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 09:07