Acıgöl Belediye Başkanı Ertaş'tan İbrahim Salaş'a Ziyaret

Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ertaş, Nevşehir Kabak Çekirdeği için "Coğrafi İşareti" alınmasında yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, çalışmalarından dolayı Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı tebrik etti.

Kabak çekirdeği haricinde ilimizin daha birçok coğrafi işaret alacak ürünü olduğunu vurgulayan Borsa Başkanı Salaş, bu konuda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Görüşmede, güncel ekonomik ve ilin marka değeri oluşturacak ürünleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'a teşekkür eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Başkan Ertaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ve karşılıklı iyi dileklerin sunumu ile sona erdi.