Acıgöl belediye başkanı Ertaş, Başkentte ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR(MHA) Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve AK Parti Acıgöl İlçe Başkanı Ramazan Gül, Ak Parti Acıgöl İl Genel Meclis Üyeleri Abdüsselam Göltaş ve Musa Mutlu TBMM’de AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Aslen Acıgöllü olup, Sakarya'dan Milletvekili seçilen Çiğdem Erdoğan Atabek‘i makamlarında ziyaret ederek yeni dönemin kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olması temennisinde ve görevlerinde başarı dileklerinde bulundular.

Belediye Başkanı Ercan Ertaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye ilçeye şimdiye kadar yapılan, devam etmekte olan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler verdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ise Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve beraberindeki Ak Parti heyetine ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti. Acıgöl ilçesinde yapılacak olan çalışmalarda da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Milletvekillerine göstermiş oldukları ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler.