Abdurahman Dillipak’ın katılımıyla “28 Şubat ve Yeni Türkiye” konulu söyleşi gerçekleşti

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşen Gazeteci Yazar Abdurahman Dilipak’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Fatih Yakut, dernek üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmaları ve konferansın ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’a günün anısına plaket takdim etti.