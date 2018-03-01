Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Abdurahman Dillipak’ın katılımıyla “28 Şubat ve Yeni Türkiye” konulu söyleşi gerçekleşti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Alemdar İmam Hatipliler Derneği’nin organize ettiği Gazeteci Yazar Abdurahman Dillipak’ın “28 Şubat ve Yeni Türkiye” konulu söyleşisine katıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 22:29
Abdurahman Dillipak’ın katılımıyla “28 Şubat ve Yeni Türkiye” konulu söyleşi gerçekleşti
banner230

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşen Gazeteci Yazar Abdurahman Dilipak’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Fatih Yakut, dernek üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmaları ve konferansın ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’a günün anısına plaket takdim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim