NEVŞEHİR(MHA) Az sayıda Alperen Ocakları mensuplarının da katıldıkları basın toplantısında bu konuda daha önce düzenledikleri imza kampanyalarının da bulunduğuna dikkat çeken Alperen Ocakları Nevşehir İl Temsilcisi Ramazan Kalkan, "Bugün burada Nevşehir'de Abdullah Çatlı'nın isminin yaşatılması için toplandık. Daha önceden Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı Başkanımızın bizlere verdiği sözün yerine getirilmesi istiyoruz. Bizler bu vatan evlatlarının, bu ülkeye mal olmuş bu yiğitlerin değerlerini asla kaybettirmeyecek insanlarız. Bunu herkesinde bilmesini istiyorum. Abdullah Çatlı kimdir?. Abdullah Çatlı ömrünü ülkesi için adamış, bu memleket için hayatını hiçe saymış, geri dönmeyi hiç düşünmemiş bir vatan evladıdır. Yarınların daha olması için, dış güçlere karşı, PKK terörüne karşı, Ermeni ASALA örgütüne karşı mücadele vermiş yiğit bir evlattır. Maalesef memleketimizde Abdullah Çatlı'ya yeterince değer verilmiyor. Bu üzücü ve kanımıza dokunmaktadır. Bizim yetkililerden isteğimiz Abdullah Çatlı isminin ilimizde bir cadde ve sokakta yaşatılmasıdır. Bu bizim için manevi bir borçtur. Diğer yandan Muhsin Yazıcıoğlu o öldüğünde de yaşarken de hep yanındaydı. Bu konuda geçmişten beri gelen imza kampanyalarımız nihayet sonuç verecek inşallah. Devlet yetkililerimizden Abdullah Çatlı'nın kahramanlığının verilmesini istiyoruz. Bugün Ermeni ASALA örgütü yoksa bunu Abdullah Çatlı'ya borçluyuz. Bu millet kendisine şükran borçlu. Kendisini hiçe sayarak dış güçlerle amansız bir mücadele vermiştir. Ne arsa davasına ne de ihale davasına koşturmuştur. Bi takım kesimlerin teröristlerin isimlerini bir yerlere verdiği kadar bu millet Abdullah Çatlı'ya sahip çıkmalı. Bu bir sorumluluktur, bu sorumluluğun yerine getirilmesini istiyoruz. Buradan bu vatan için Şehit olmuş kahramanlarımızı anıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'dan da Abdullah Çatlı isminin cadde veya sokağa verilmesini istiyoruz" dedi.