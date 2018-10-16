97 yaşındaki Emine Gürer Belediye Başkanı Seçen’e Atatürk şiiri okudu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Bahçelievler Mahallesi’nde oğlu ile birlikte yaşayan 97 yaşındaki Emine Güner’i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Aile olmanın toplum hayatındaki önemini ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘Kutlu Yolda Mutlu Aile, Mutlu Toplum sloganı ile hayata geçirilen ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evliliklerinde 50. yılını tamamlayan Harun-Sıddıka Güner çiftini Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, Oğlu Harun ve gelini Sıddıka Güner ile birlikte yaşayan 97 yaşındaki Emine Güner’in elini öperek hayır duasını aldı. 3 oğlu ve 2 kızı ile 16 torunu bulunan Emine Güner, torunlarının da 7 çocuğunu da görmenin bahtiyarlığını yaşamanın verdiği dinç ve neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Bir aşıra yakın ömründe çocukluk döneminden itibaren şiir okumayı sevdiğini söyleyen Emine Nine, İlkokulda ezberlediği Atatürk şiirini Belediye Başkanı Atilla Seçen’e okudu. Atatürk şiirini hayranlıkla dinleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, Asırlık Emine Güner nineye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Seçen, “Asırlık Emine ninemizin hafızası gerçekten çok mükemmel. Çocukluk dönemini bile çok iyi hatırlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen halen günlerdeki heyecan ile şiir okuması beni duygulandırdı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 15:05