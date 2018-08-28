90’lı yıllardan bu yana hiç değişim yaşanmadı

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir’e yakışır, özellikle bölgeye has sarı taş işlemelerinin kullanıldığı bir görüntünün Nevşehir hükümet konağının görüntüsüne önemli bir görüntü zenginliği katabileceği belirtiliyor.

Yıllardır içerisinde bir çok kez tadilat yapılarak günümüz şartlarına uygun, modern bir hal kazandırılmaya çalışılan hükümet konağının bu sayede daha güzel bir görünüm kazanabileceği gibi, bölgenin turistik doğasına da uygun bir görüntü sergileyebileceği ifade ediliyor.