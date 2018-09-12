Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan GBT kontrolünde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphe üzerine bir B.B.’nin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan kontroller sonrasında B.B.’nin uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve hükümlünün cezaevinden kaçması suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2018, 13:36