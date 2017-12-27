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'9 kez yenilen Kılıçdaroğlu daha kaç kez yenilecek hep birlikte göreceğiz'

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerin gündeme taşıdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışında milyarlarca dolar paraya sahip olduklarının iddia edildiği konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:29
'9 kez yenilen Kılıçdaroğlu daha kaç kez yenilecek hep birlikte göreceğiz'
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Söz konusu iddiaların adeta Nasrettin Hoca hikayesine döndüğünü kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, “Kılıçdaroğlu bunu geçmişte de yapmıştı. 5-6 yıl öncede Sayın Cumhurbaşkanımız İsviçre bankalarında bilmem kaç milyar dolarının olduğunu söylemişti. Dava açıldı ve böyle bir hesabın olmadığı tespit edildi. Nasrettin Hoca hikayesi gibi. O belgeleri kimler ellerine tutuşturdu onu da iyi anlamak lazım. Milyonlarca şirketin yaptığı gibi bir sirkülasyon söz konusu. Ama burada asıl önemli olan zamanlama. Oldukça yüksek bir ses tonuyla, bağırarak, hakaret eder ve bizzat Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bunlar yapılıyor. Rıza Zarrap davasının devamı çekiliyor. O filmin içerideki aktörleri de var. Kılıçdaroğlu’nun yine soyut yalanlarından biri daha yaşanıyor. 9 kez yenilen Kılıçdaroğlu daha kaç kez yenilecek hep birlikte göreceğiz” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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