Söz konusu iddiaların adeta Nasrettin Hoca hikayesine döndüğünü kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, “Kılıçdaroğlu bunu geçmişte de yapmıştı. 5-6 yıl öncede Sayın Cumhurbaşkanımız İsviçre bankalarında bilmem kaç milyar dolarının olduğunu söylemişti. Dava açıldı ve böyle bir hesabın olmadığı tespit edildi. Nasrettin Hoca hikayesi gibi. O belgeleri kimler ellerine tutuşturdu onu da iyi anlamak lazım. Milyonlarca şirketin yaptığı gibi bir sirkülasyon söz konusu. Ama burada asıl önemli olan zamanlama. Oldukça yüksek bir ses tonuyla, bağırarak, hakaret eder ve bizzat Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bunlar yapılıyor. Rıza Zarrap davasının devamı çekiliyor. O filmin içerideki aktörleri de var. Kılıçdaroğlu’nun yine soyut yalanlarından biri daha yaşanıyor. 9 kez yenilen Kılıçdaroğlu daha kaç kez yenilecek hep birlikte göreceğiz” dedi.