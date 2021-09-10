84 hafız mezun oldu

NEVŞEHİR(MHA) Şeyhü'l Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Belada yaptığı açıklamada; "Cenâb-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır, şehrimiz ve memleketimizin altın nesillerini, Hâfız gençlerimizi yetiştirme noktasında kursumuz hep ilklere imza atıyor. Her geçen yıl Hâfız sayımız artıyor hamdolsun. Pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen, eğitim noktasında zayiat yaşamadan hizmete devam ediyoruz. Anadolu'muzun bu şirin beldesinde, Karapınar kasabamızda, memleketimizin güzide Hâfızları yetişiyor. 2021 yılını 41 erkek Hâfız ve 43 kız Hâfize ile toplamda 84 Hâfız mezun ederek tamamladık. Darısı diğer öğrencilerimizin başına. Bizlere bu hizmetleri yürütmemizde yardımcı olan tüm Hayırsever kardeşlerimize, Kur'an sevdalısı dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenâb-ı Allah cümlemizi hayır yolunda salih ameller işleyen bahtiyar kullarından eylesin. Ayrıca Kursumuza ismini vermekle şeref duyduğumuz, büyük Kuran hizmetkarı Şeyhü'l Kurra İbrahim Tanrıkulu hocamıza, sağlık sıhhat ve afiyet dileklerimizi yineliyoruz. Kursumuzun baş hocası Fatih Aydın hocamıza ve birbirinden kıymetli tüm hocalarımıza, emektar personelimize ve her daim müteşekkir olduğumuz Kuran hizmetlerine ev sahipliği yapan Karapınar Kasabası halkına ve belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.