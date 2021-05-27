80.Yıl Bulvarında bir etabın daha asfalt çalışması tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından 80. Yıl Bulvarı’nda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarında asfalt serimi devam ediyor. Daha önce bulvarın bir yönünü asfaltlayarak trafiğe açan belediye ekipleri JAKEM Kavşağı’ndan Göktürk Caddesi Kavşağı’na kadar olan bölümde de sıcak asfalt serimini bitirdi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan 80. Yıl Bulvarı’nda bir süre önce başlatılan üstyapı çalışmaları sürüyor. Daha önce bulvardaki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen belediye ekipleri üstyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Bulvarın daha bir şeridinin asfalt çalışmasını tamamlayarak trafiğe açan belediye ekipleri diğer şeritte de JAKEM Kavşağı’ndan Göktürk Caddesi Kavşağı’na kadar olan bölümü asfaltlayarak trafiğe açtı. Yolun diğer bölümünde ise önümüzdeki günlerde asfalt çalışması devam edecek. Bu arada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarının yenilenmesi için de yoğun bir mesai harcıyor. Bordür çekimi ile birlikte yaya kaldırımlarını baştan sona yenileyen ekipler bulvarın aydınlatma sistemini de yenileyecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda yeni fidan dikiminin gerçekleştirileceği bulvar çalışmalar tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak.