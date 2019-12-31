80.yıl bulvarına sinyalizasyon sistemi kuruldu
Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi’nde, Ulaşımın Daha Düzenli, Rahat, Güvenli Ve Konforlu Hale Gelmesi İçin Kontrolsüz Kavşağa Sinyalizasyon Sistemi Kurdu.
Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi’nde, ulaşımın daha düzenli, rahat, güvenli ve konforlu hale gelmesi için kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi kurdu.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın şehrin çeşitli mahallelerinde sinyalizasyon sistemine ihtiyaç duyulan kavşaklara ışıklı sinyal sistemi kurulması talimatının ardından kontrolsüz kavşaklara yeni sinyalizasyon sistemleri kurulmaya başlandı.
Yeni yapılan ışıklı elektronik sinyalizasyon sistemleri sürücülerin gündüz ve gece sürüş konforunda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek şekilde imal edildi. Ayrıca ışıklarda en düşük enerji tüketimi olan led aydınlatmalar kullanıldı.
Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı trafiğine nefes aldıracak, trafik akışını hızlandıracak yeni sinyalizasyon sistemi kullanılmaya başlandı.
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