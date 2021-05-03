80. Yıl Bulvarı’nda Sıcak Asfalt Öncesi Pmt Serimine Başlandı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ürgüp Kavşağı’ndaki Hacı Asım Atabilen İlkokulu yanından başlayarak 80. Yıl Bulvarını takip edip JAKEM Kavşağı’na kadar olan 80. Yıl Bulvarı’nda bir süre önce başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen bulvarda üstyapı için hazırlıklar başladı. Daha önce parke taşla kaplı olan bulvarı sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri PMT serimine başladı.

PMT seriminin tamamlanmasının ardından bulvarda sıcak asfalt çalışmasına başlanacak.