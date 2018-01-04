8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’na Rekor Katılım

46 ÜLKEDEN 1018 FOTOĞRAF SANATÇISI, 3772 ESERLE YARIŞIYOR

Merkezi İngiltere’de bulunan Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP)’nun yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) tarafından da desteklenen Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasına Türkiye’den 768, 45 ülkeden de toplam 250 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı toplam 3772 eserle yarışmaya başvuruda bulundu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Konor, AKFOD ’dan Erdem Zengin, (AFIAP) FSK’ dan Fikret Özkaplan ve Mehmet Uçar, KAFSİD ’den Sami Turgay, Menduh Erdoğan ve NİFAD ’dan Mustafa Doğan Şahiner’ den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasının sonuçları 8 Ocak 2018 Pazartesi günü, Nevşehir Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr, TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresi ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacak.

Seçici kurul tarafından belirlenecek ve birinci olacak eser sahibine Altın Madalya, ikinciye Gümüş Madalya ve üçüncüye de Bronz Madalya’nın ödül olarak verileceği 8. Nevşehir Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda ayrıca 3 mansiyon ödülü de verilecek.

Yarışmada seçici kurul değerlendirmesi ile yarışma sonunda yapılacak sergileme için de 30 fotoğraf belirlenecek ve eser sahiplerine de eser başına 150 TL ödül takdim edilecek. FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü ise toplamda en fazla eseri sergilenen fotoğrafçıya verilecek.

Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecek bir sergi ile birlikte düzenlenecek törenle verilecek.

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