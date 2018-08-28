8 ayın lideri Göreme

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de bulunan ören yerleri arasında at başı önde giden, bölgeye gelen her turistin mutlaka uğrak yeri haline gelen Göreme Açık Hava Müzesi yılbaşından bu yana diğer ören yerlerine yine fark atmaya devam etti.

Nevşehir’e 13 km. uzaklıkta ve Göreme kasabasının 2 km. doğusunda yer alan bir kaya yerleşim yeridir. M.S. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatı yaşanmış. Hemen her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekânları mevcut. Bugünkü Göreme Açık Hava Müzesi manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilir. Soğanlı, Ihlara, Açık saray aynı eğitim sisteminin daha sonraları görüldüğü yerler. Kiliseler, 2 tür teknikle boyanmış. Birincisi, doğrudan doğruya kaya yüzeyi düzeltilerek üzerine yapılan boyama; ikincisi ise, kaya üzerine yapılan tempera ve fresko tekniği ile yapılan boyama. Kilisede işlenen konular İncil ve Hz. İsa’nın hayatından alınmış. Göreme Açık Hava Müzesi’nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise bulunmakta.