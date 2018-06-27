'8-9 Bin dolayında sporcu bekliyoruz'

İl genelinde geçtiğimiz yıl düzenlenen yaz spor okullarına 8 bin dolayında sporcunun katıldığını kaydeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, bu yıl da aynı oranda katılımın beklendiğini dile getirdi.

Bu organizasyonunun özellikle tatile giren okul çağındaki çocukların vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan böylece uzak durmalarına zemin hazırlamak amacında bulunduklarını kaydeden İl Müdürü Ünlüer, Velilerin çocuklarını spor yapmaya yönlendirmelerinin de bu aşamada önemli olduğunun da altını çizdi.