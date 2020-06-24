70 yıllık tarihi binaya tarihi dokunuş
İLK OLARAK 1950 YILINDA YAPILARAK HİZMETE GİREN ÜRGÜP BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ARADAN GEÇEN 70 YILIN ARDINDAN TADİLAT YAPILARAK YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK.
İlk olarak 1950 yılında yapılarak hizmete giren Ürgüp Belediyesi hizmet binası aradan geçen 70 yılın ardından tadilat yapılarak yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk açıklamasında Ürgüp Belediyesi hizmet binasının modern çağa uygun bir şekilde tadilata aldıklarını ve yeni yüzü ile Temmuz ayı içinde hizmet vermeye yeniden başlayacaklarını söyledi. Aktürk, “ Ürgüp Belediyesi hizmet binamız 1950 yılında hizmete açılmış. O günden bugüne ufak tadilatlar yapılan Ürgüp Belediyesi hizmet binamızı biz Ürgüp’ümüze yakışır bir şekilde tadilat yapmaya karar vermiştik. Mimari estetiğinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan belediye hizmet binamızda estetik dokunuşlar yaptık. Kısmet olursa da Temmuz ayında da tadilatımızın sona ermesiyle birlikte yeniden Ürgüp Belediyesi hizmet binamıza kavuşmuş olacağız” dedi.