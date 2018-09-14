70 yaşındaki yaşlı adam köyün her yerini temizliyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Ali Gökduman, gönüllü olarak köyün çevre düzenlemesini yaparak ve çöplerini topluyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Ali Gökduman emekli olmasının ardından hayatını köyünün temizliğine adadı. Gökduman her gün sabahın erken saatlerinden başlayarak gün boyunca köy içerisinde yollara atılan çöpleri toplayarak yol kenarında bulunan otları ise biçiyor.

Almanya’da emekli olmasının ardından yurda dönen ve zaman geçirmek amacıyla böyle bir şey yaptığını söyleyen Ali Gökduman "Köyde bana ’deli’ diyorlar ama ben bunların hepsini Allah rızası için yapıyorum" dedi.

Gökduman, “Kimseden karşılık beklemiyorum. Köyde otları biçiyorum, taşları topluyorum, çöpleri topluyorum ve götürüp çöp bidonuna atıyorum. Allah rızası için yaptığım işler hiçbir kimseden menfaat beklemiyorum. Sadece Allah rızası için yaptığım bir iş. Köy halkı deli diyor bana. Akılsız diyorlar, her köyün bir delisi var diyorlar, bu köyünde delisi sizsiniz diyorlar" diye konuştu.

Yollara çöp atmanın doğru bir davranış olmadığını ifade eden 70 yaşındaki Gökduman, "Halbuki Avrupa’da bir kişi bir tane çöp attığı zaman hemen onun arkasındaki plakasını alır ve cezasını yazdırır. Ama burada böyle bir şey yok. Ne varsa yolun kenarını atıp gidiyorlar" diyerek şu şekilde konuştu:

"Yol kenarındaki otları da biçiyorum ki yolların kenarları açık gözüksün. Adam boyu ot, insan içinden çıkamıyor. Ama burası sade olursa daha güzel olur. Bir yoldan geçenler otların üzerine sigara atıyorlar. Yangın çıksa ne yapacağız?"

Boyalı Köyü Komite Başkanı Zekayi Ulusoy ise, "Her köye böyle bir deli lazım" diyerek şunları söyledi:

“Ali ağabey köyümüzün çok sevdiği şahsiyet. Ama tabi köyümüzde bir şey yaptığı zaman köyün delisi derler ya o açıdan ama asla şahsi olay değildir. Bu aileden gelen bir şey ki rahmetli babası da öyle biriydi. Ali ağabey köyde kendisini bu işlere adadı. Köyün temizliği, mezarın etrafı ve içini, piknik yaptığımız alanlarımızı, yeşilliğinden otlarını elindeki makinesiyle el arabasıyla etrafı temizler. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Her köyün böyle bir deliye ihtiyacı var diyebilirim.”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, 11:41