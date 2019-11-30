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7 Yıldır süren örnek hizmet
Nevşehir Pazarcılar odası başkanlığının 7 yıldır halka sunduğu hizmet Türkiye’ye örnek bir çalışma.
Nevşehir 30.11.2019, 12:56
Son yıllarda Nevşehir’in en çok gelişen ve ilin en fazla nüfusunu barındıran mahallelerinden biri haline gelen Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki TOKİ konutlarından pazaryerine gelen binlerce insana alışverişlerinin ardından evlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan hizmetin beşinci yılı da geride kaldı.
Pazar ve Pazartesi günleri kurulan pazaryerinde 7 yıldır bu hizmetin verildiğini belirten Pazarcılar odası başkanı Selim Özmen, “Nevşehir’imizin en fazla nüfus barındıran mahallelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy mahallesi ve TOKİ konutlarında oturan insanlarımıza yönelik başlattığımız ücretsiz servis hizmetimize halkımızın ilgisi hep yoğun. Evlerinin Pazar ihtiyaçlarını pazaryerimizden gideren TOKİ sakinlerinin memnuniyetini her gördüğümüzde bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.
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