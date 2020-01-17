Son Dakika
Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı
7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş’ta yakalandı
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Nevşehir 17.01.2020, 09:20
Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul adli makamlarınca herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık ve Keskin adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.