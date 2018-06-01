7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gülşehir adli makamlarınca muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka kartının izinsiz kullanmak suretiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir adli makamlarınca muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka kartıyla yarar sağlama suçlarından hakkında 7 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 16:50