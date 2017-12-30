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7 Ocak’ta Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın öncülüğünde; her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:57
7 Ocak’ta Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenlenecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın öncülüğünde; her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü  Gençlerimize tarihimizi, kültürel miraslarımızı, milli ve manevi değerlerimizi daha etkin şekilde tanıtmak amacıyla Sarıkamış Şehitleri anısına 81 İlde eş zamanlı 7 Ocak 2018 tarihinde Saat 10:00 da Nevşehir Spor Kompleksimizden başlayarak Şehitliğe kadar yürüyüş yapılacak ve ardından Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunup  dua edilerek Sarıkamış Şehitlerimiz anılarak program sonunda halka çorba ikramı yapılacak.

Spor Kompleksinde yürüyüş öncesi katılımcılara atkı, bere ve eldiven hediye edilerek yürüyüş başlayacak.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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