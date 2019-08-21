7 ayrı suçtan 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması konusunda yapılan operasyon sonrasında 7 ayrı suçtan 13 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında, görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama, hakaret, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlaman gibi 7 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.