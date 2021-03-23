66 yaşındaki yaşlı adam intihar etti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 66 yaşındaki yaşlı adam kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgilere göre, İnallı Köyü Acıgöl sokakta oturan 66 yaşındaki Yakup Kaçmaz henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı kendisi asarak intihar etti. Aile bireylerinin olayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri giderken sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.