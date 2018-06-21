6 Mahalledeki Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

GELENEKSEL ŞEHİR MİMARİSİ İLE BÖLGE, YENİDEN ESKİ İHTİŞAMLI GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK

Nevşehir’in Karasoku, 20 Temmuz , Herikli, Hacı Rüştü, Kapucubaşı ve İbrahimpaşa Mahallesi’nde toplam 300 bin metrekarelik bir alanı içine alan Kentsel Dönüşüm Projesi, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce ihale edilmişti.

İhaleyi alan firmanın Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamlamasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, proje müellifi Ahmet Kaya’yı makamında kabul ederek görüştü.

Nevşehir Belediyesi’nin Teknik İşlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve diğer ilgililerin de hazır bulunduğu görüşmede, projeye ilişkin bilgi alışverişinde de bulunuldu.

GELENEKSEL DOKU İLE UYUMLU

Bu Kentsel Dönüşüm Projesi ile bir dönem Nevşehir’in merkezi olma özelliğini taşıyan bölgenin, Nevşehir’in geleneksel mimari üslubunu yansıtan geleneksel doku ile uyumlu bir şekilde yeniden şehrin ana merkezi olmayı hedefleyen, ticaret konut, yeşil alan otopark ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra taşıt trafiğinden arınmış yaya öncelikli bir tasarım anlayışı ile yeniden değerlendirilecek.

TESCİLLİ BİNALARDA RESTORA EDİLECEK

Bölgedeki özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi tescilli kültürel varlıklarının restorasyonun da yapılmasının planlandığı Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgenin, meydan düzenlemeleri ve yeşil alanlarıyla şehir kimliğine uygun Nevşehir’in en önemli yaşam merkezlerinden birine dönüşmesi hedefleniyor.