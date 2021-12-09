50 yıl sonra gelen mutluluk: 6 çocuk 12 torun

(Görüntülü-Fotoğraflı) NEVŞEHİR(KHA)- Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Terlemz köyünde ikamet eden ve 50 yıldır imam nikahı ile yaşayan çift bugün resmi nikah kıydırarak dünya evine girdi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde ikamet eden 69 yaşındaki Gönül Özdemir ve 74 yaşındaki Haydar Özdemir 50 yıldır imam nikahı ile yaşadılar. Özdemir çiftinin ise bu süreçte 6 çocuğu ve 12 torunu oldu. Aradan geçen 50 yılın ardından ise Özdemir çiftinin çocuklarının artık anne ve babasının resmi nikah kıymalarını istedi. Gönül ve Haydar Özdemir çifti ise çocukların bu isteğinin ardından Gülşehir Belediyesi nikah memurluğuna başvurarak evlenmek istediklerini iletmesinin ardından ise çift 50 yıl sonra resmi nikah kıydırarak yeniden dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Görüntü dökümü:

Çiftin nikahından görüntüler